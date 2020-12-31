Сараево, , 02:52 — REGNUM Австрия выделит 1 миллион евро для разрешения миграционного кризиса в Боснии и Герцеговине. Эта информация была подтверждена министерством иностранных дел Австрии. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Средства будут использоваться Международной организацией по миграции и австрийским агентством развития. Основное внимание при распределении средств будет уделено женщинам и детям.

«Ситуация ухудшилась за последние несколько недель. В связи с тяжёлыми зимними условиями мы хотим внести свой вклад в повышение жизненного уровня в местах, где проживают мигранты», — заявили в министерстве иностранных дел Австрии.

Напомним, по данным властей Боснии и Герцеговины, с начала 2020 года на ее территории было замечено 10 317 нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Наибольшая концентрация незаконных мигрантов приходится на боснийско-сербскую границу по реке Дрине и на боснийско-хорватскую границу в Унско-Санском кантоне (округе), где сейчас находится около 6 000 мигрантов.