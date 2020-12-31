Тегеран, , 11:00 — REGNUM 30 декабря президент ИранаХасан Рухани заявил, что «страна отрубит США ноги в регионе в отместку за убийство высшего командующего КСИР генерал-лейтенанта Касема Сулеймани во время атаки американского беспилотника в Багдаде». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Вы отрежете руку нашему генералу, и ваши ноги будут отрезаны от региона», — сказал президент, выступая на заседании кабинета министров. По словам Рухани, иранский народ оставляет за собой право отомстить за кровь своего генерала.

«Пока вы находитесь в этом регионе, это означает, что мы еще не отомстили окончательно», — отметил Рухани, призвав США самостоятельно уйти из ближневосточного региона.

Президент Ирана сделал такие замечания за два дня до конца 2020 года и за три дня до годовщины мученической смерти генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, назвав его национальным героем.