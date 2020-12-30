Москва, , 23:03 — REGNUM Заявление представителей Росстата, согласно которому цены на подсолнечное масло и сахар в России с 22 по 28 декабря снизились на 0,7% и 1,8% соответственно, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 декабря в социальной сети Facebook.

«Я в состоянии масло купить и мед! А сахар практически не употребляю!» — пишет Сергей Т.

Многие комментаторы отметили, что многие виды масел дешевеют лишь за счёт того, что снижается объём упаковки. В результате, уверены граждане, цены, на самом деле, не падают.

«Ага, дешевеют. Было 100 рублей за литр, теперь 80 рублей за 0,7. Нет слов, чтоб найти вам звание», — поделилась Ludmila K.

Люди уверены, что данный рост цен был заранее просчитан и случился под новогодние праздники.

«Замыливают глаза. Все продукты подорожали так, что деньги уйдут на них, ведь встречу Нового года никто не отменял! Я не знаю такого блюда: сахар в подсолнечном масле! Очень не хочется верить, что настали времена, когда говорили — Сталин не знал!» — написал Павел Ч.

Нашлись и те, кто призвал Росстат обратить внимание и на другие виды продуктов. Граждане отмечают, что цены поднялись практически на весь перечень товаров.

«А остальные продукты? Икра подорожала в полтора раза, рыба, сыр, яйца. А когда варёная колбаса стоила 700 руб. Мы должны есть только подсолнечное масло и сахар? Все перечислить невозможно», — пишет Светлана К.

Напомним, 30 декабря представители Росстата сделали заявление, согласно которому цены на подсолнечное масло и сахар в России с 22 по 28 декабря снизились на 0,7% и 1,8% соответственно.