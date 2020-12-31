Приштина, , 07:20 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 30 декабря провела встречу со своим итальянским коллегой Луиджи ди Майо, прибывшим с визитом в Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи руководители внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию в крае и пандемию COVID-19.

Харадинай-Стубла получила от итальянского политика заверение в скорейшем обеспечении поставок вакцины от коронавируса в Косово. Представитель Италии пообещал провести активные переговоры с Европейской комиссией, с целью создать специальную линию по обеспечению поставок вакцин на Западные Балканы в первой половине 2021 года.

Напомним, исходя из текущей обстановки, первая партия вакцины будет поставлена в Косово в апреле 2021 года.

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