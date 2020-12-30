Пекин, , 20:10 — REGNUM В Пекине сообщено о предстоящем с 4 по 9 января 2021 года турне главы МИД КНР Ван И по ряду стран Африки. В частности руководитель китайской дипломатии посетит с официальными визитами Нигерию, Демократическую республику Конго, Ботсвану, Танзанию и Сейшельские острова; визиты состоялся по приглашению глава МИД указанных африканских стран. Об этом 30 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбиня.

Представитель МИД отметила, что с 1991 года существует добрая традиция, в соответствии с которой первый визит в каждом новом году министр совершает в Африку, что подтверждает огромное значение, уделяемое Китаем африканскому направлению своей внешнеполитической деятельности. Особенно важным это обстоятельство является в период эпидемии, так как визиты демонстрируют готовность и решимость Китая углублять дружеские отношения и помощь странам Черного континента.

Было отмечено, что 2021 год является заключительным в осуществлении договоренностей Пекинского саммита Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, и визиты Ван И придадут мероприятиям, которые намечены в этих рамках, новую позитивную динамику. Кроме того, подчеркивается, что китайско-африканские контакты создают условия для более тесного взаимодействия Китая и Африки в совместной реализации инициативы «Пояса и пути».