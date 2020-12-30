Париж, , 19:23 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс проведет Новый год в Чаде, чтобы поддержать французских военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции «Бархан». Об этом в среду, 30 декабря, сообщает France Info.

Глава французского правительства посетит базу ВВС Коссей, чтобы поддержать 800 военных, находящихся там после гибели трех из них в Мали 28 декабря. Затем Кастекс посетит базы в городах Фая-Ларжо и Абеше.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Мали погибли трое военнослужащих вооруженных сил Франции, осуществляющих военную операцию «Бархан» в регионе Сахель.

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