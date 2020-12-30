Минск, , 13:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обвинениями в адрес оппозиции страны и ее находящихся за границей лидеров в попытках уничтожения государства. Он заявил об этом 30 декабря в ходе посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся «змагары» (по-белорусски «борцы», прозвище радикальных оппозиционеров — ред.) продолжают изобретать всё новые козни против нашего государства, как они говорят, «во благо белорусского народа», — сказал он.

При этом Лукашенко уточнил, что, по его мнению, блага от оппозиции не видно, а есть только «специфические представления и понимание политики».

В тоже время белорусский лидер отметил, что оппозиция призывает людей к уличным противостояниям вместо поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей и предлагает поставить под сомнение легитимность институтов государства.

Кроме того, он обвинил оппозицию в распространении призывов к расправам над сторонниками властей Белоруссии и их семьями.

«При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны», — подчеркнул Лукашенко.

«На примере наших соседей мы видим, к чему может привести разрушение массового сознания и исторической памяти народа. Особенно у самой активной его части — молодежи», — также добавил он, однако не уточнил, какую именно соседнюю страну имеет в виду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что попытка возрождения в Белоруссии нацизма провалилась, несмотря на финансовые вливания и прямое участие других государств в организации акций протеста в республике.