Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Последствия пандемии коронавируса, которая «втащила мир в экономический кризис», будут преодолеваться еще не один год, в том числе в России. Такое мнение высказал журналистам президент Фонда «Республика», член Комитета гражданских инициатив, экс-полпред президента РФ, политолог Сергей Цыпляев.

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Помимо разрушительной для экономики пандемии, Цыпляев напомнил о резком падении цен на нефть в 2020 году и перепроизводстве этого товара, не находившего сбыта в условиях сжимающейся мировой экономики. В России это привело к девальвации рубля и падению доходов государства, частного бизнеса и граждан.

«Коронавирусный кризис очень сильный удар нанёс по целому ряду лидеров популистского свойства, — также отметил Цыпляев. — Вдруг выяснилось, что правительства, объективно, могут очень мало. Самый яркий пример — это Трамп, которому казалось, что билет на переизбрание у него уже в кармане».

По мнению Цыпляева, аналогичная картина наблюдалась в 2020 году в Белоруссии.

«Наше правительство и политическое руководство тоже пострадало по этой части, поскольку у нас традиционно граждане связывают с политическими властями свои сверхожидания. И в этот кризис они продолжали эти ожидания вырабатывать», — отметил политолог.

По его словам, экономические последствия пандемии еще далеко не исчерпаны: продолжается сжатие рынка, рост безработицы, так же, как и в других странах мира. И сбалансированный бюджет в этих условиях ни о чем еще не говорит, поскольку деньги для обеспечения бюджета «выжаты» из экономики, лишающейся инвестиций.

«Впереди достаточно серьезные проблемы, к ним надо готовиться, — уверен Сергей Цыпляев. — Наступающий год надо рассматривать как серьезное испытание на прочность и для общества, и для власти. Экономические проблемы будут диктовать повестку дня».

Он также добавил, что в России на это наложится выборная тема, которая всегда дополнительно «разогревает общество». «Поэтому предстоящие думские выборы будут весьма непросты», — считает Сергей Цыпляев.

Эксперт уверен, что главная задача для России — добиться ускоренного роста экономики, хотя бы для того, чтобы не отстать безнадежно от растущих экономик Европы, США и Китая.

«А иначе наши принципиальные геополитические претензии не будут подкреплены экономическим фундаментом. А как показывает практика, без этого фундамента претендовать на что-то более глобальное в этом мире и сохранять конкурентоспособность довольно трудно», — заметил Сергей Цыпляев.