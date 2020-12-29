Париж, , 19:53 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил об участии более 100 тысяч жандармов и полицейских в обеспечении «антикоронавирусного» карантина в новогоднюю ночь.

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Как сообщает Le Figaro, во вторник, 29 декабря, глава французского МВД призвал префектов французских департаментов «в приоритетном порядке» принять меры по предотвращению «не разрешенных собраний и скоплений людей» и «городских волнений» до конца 2020 года и в особенности в новогоднюю ночь.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря директор больницы города Грас на юго-востоке Франции Валид Бен Брахим заявил, что «предпосылки начала третьей волны»пандемии коронавируса «уже заметны».

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