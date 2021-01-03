Москва, , 02:00 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» будут предлагать поправки, предполагающие повышение минимального пособия по безработице. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«В Европе на безработных тратится примерно 1% ВВП, у нас 0,07% ВВП, то есть в 15 раз меньше. Ежемесячное минимальное пособие составляет 1,5 тыс. рублей, столько получает почти весь работающий класс. У нас без оформления трудовых договоров это рабочие и строители, это сельхозрабочие, люди, кто работает продавцами, в транспортном секторе. Это не нормально, «Справедливая Россия» будет предлагать поправки», — заявил Шеин.

В июле 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных с 1 апреля выросло более чем в 3,5 раза.