Скопье, , 01:10 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 28 декабря подтвердил, что советник его первого заместителя Артана Груби Шпата Касапи освободили от обязанностей после того, как стало известно об употреблении им наркотических веществ.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Заев подчеркнул, что чиновник, занимающий высокий пост, не может иметь связей с противозаконной активностью.

Сообщается, что сам Артан Груби узнал об инциденте из СМИ, однако задержание Касапи в состоянии наркотического опьянения произошло почти месяц назад.

Напомним, в настоящее время Заев выступает в поддержку легализации марихуаны в стране.

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