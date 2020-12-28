Бишкек, , 20:55 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии выявила факт злоупотребления чиновниками министерства здравоохранения своим должностным положением, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более $1 млн (около 78,2 млн рублей).

Доллары Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Они заключили заведомо невыгодный контракт на проведение аудита за последние шесть лет, выделив на закупку консультационных услуг завышенную сумму, пролоббировав при этом интересы аудиторской компании «D.&T.».

В ведомстве отмечают, что противозаконные действия чиновников минздрава подпадают под статью «Злоупотребление должностным положением», предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и шести месяцев, а также под статью «Заключение заведомо невыгодного контракта» с наказанием в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.