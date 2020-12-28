Киев, , 17:43 — REGNUM Получение Россией полного контроля над Белоруссией может привести к тому, что половина Украины по сути окажется в военном окружении, заявил в интервью немецкому журналу Internationale Politik глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Фрагменты интервью сегодня, 28 декабря, цитируют центральные СМИ Украины.

Кулеба подчеркнул, что российский контроль над Белоруссией станет серьезной угрозой для Украины, но не уточнил, считает ли он, что такой контроль существует уже сейчас.

Он подчеркнул, почему говорит об окружении половины страны — «российские войска будут в Беларуси, в Крыму и в Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат».

Помимо прочего, добавил глава МИД, в случае получения контроля России захватит и оборонную промышленность Белоруссии, что также совершенно не на руку Украине.

«Украине придется искать другие варианты сотрудничества, поскольку между Киевом и Минском есть тесные связи в сфере безопасности и обороны», — заявил Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Кулеба заявлял, что выступает за сохранение экономического сотрудничества с Белоруссией, за некоторыми исключениями на усмотрение Киева, при политическом бойкоте.

В августе депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявлял, что события в Белоруссии ведут к полной катастрофе для Украины в плане того, что Киев получит на севере тысячу километров границы со страной, «которая де-юре или де-факто находится в управлении Кремля».