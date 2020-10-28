Киев, , 16:46 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает за сохранение экономического сотрудничества с Белоруссией, за некоторыми исключениями на усмотрение Киева.

Украино-белорусская граница Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина», материал опубликован сегодня, 28 октября.

Министр отметил, что у стран «очень глубоко» развита торговля, а по некоторым вопросам она является критически важной.

«Наша торговля является критически важной или для белорусской, или для украинской экономики и безопасности… У нас очень серьезное взаимодействие в военно-технической сфере», — уточнил дипломат.

Кулеба уточнил, что исключения возможны в случае, если в Киеве увидят, что на каком-то белорусском предприятии укрепляется «контроль со стороны России и российских спецслужб».

«Если это предприятие является важным для Украины, тогда мы в каждом конкретном случае будем оценивать риск, который возникает для Украины», — подчеркнул глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Кулеба заявил, что власти Украины решили приостановить все контакты с Белоруссией, включая экономические.

При этом известно, что Украина критически зависима от поставок нефтепродуктов из Белоруссии — в частности, в 2017 году доля белорусских бензинов в структуре украинского импорта составила 77%, а потом лишь незначительно снизилась.

В сентябре глава МИД Украины заявил, что по состоянию на данный момент торговое и экономическое сотрудничество с РБ сохраняется и это важный фактор, «почему Александру Лукашенко не стоит идти на дальнейшее обострение, которое могло бы привести к ограничению этого сотрудничества».

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