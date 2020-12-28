Джакарта, , 14:55 — REGNUM Уровень занятости койко-мест в больницах Индонезии составляет 64,10%, при этом в девяти провинциях коэффициент занятости койки-мест превышает средний показатель по стране, сообщает Antara.

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По данным министерства здравоохранения страны, в провинции Бантен коэффициент использования койко-мест достиг 85%, за ним следуют Джакарта с 84%, Западная Ява — 83%, Джокьякарта — 80%, а Центральный Калимантан — 79%.

«Это означает, что некоторые из этих областей уже находятся в красной зоне. Это означает, что малейшее увеличение количества больниц приведет к перегрузке», — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Министерство призывает больницы увеличить количество койко-мест для пациентов на 30−40%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство промышленности Индонезии прогнозирует, что инвестиции в сектор обрабатывающей промышленности в 2021 году достигнут 323,56 трлн индонезийских рупий ($22,7 млрд).

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