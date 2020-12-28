Кишинёв, , 14:47 — REGNUM Решение задержать на 72 часа экс-посла Молдавии в России Андрея Негуцу, как подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков, приняла молдавская прокуратура. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба молдавской генпрокуратуры.

Утоняется, что бывший посол Молдавии в Российской Федерации 28 декабря вместе с адвокатами предстал перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам и был заслушан ими в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков.

«Прокуроры приняли решение о его предварительном заключении на 72 часа», — добавляется в сообщении.

При этом сам Негуца отрицает возможность своей причастности к контрабанде, прокуратурой будет проведена проверка его показаний, после чего будет решено, нужно ли продлевать срок ареста дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что на границе Молдавии с Украиной в рамках совместной операции молдавской Службы информации и безопасности и Таможенной службы страны была предотвращена попытка провезти контрабандой партию анаболиков на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации.