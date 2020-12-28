Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Противоречия между оппозицией Грузии и правящей партией «Грузинская мечта» раскололи страну на два лагеря. Об этом 28 декабря в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщил политолог Вахтанг Дзабирадзе.

Эксперт отметил, что в начале текущего года власти страны, идя на уступки оппозиционным партиям, провели избирательную реформу. Тем не менее противостояние начало нарастать после того, как лидеры оппозиции заявили, что прошедшие в октябре парламентские выборы были «сфальсифицированы».

»Вместо стабилизации политической ситуации после выборов мы получили страну, которая буквально разделилась на два лагеря. С одной стороны — «Грузинская мечта», с другой — вся оппозиция, которая требует досрочных выборов. Итак, мы начали год с конфронтации и, к сожалению, завершаем год политической конфронтацией», — сказал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты от оппозиционных партий отказались принимать участие в работе парламента нового созыва. На парламентских сессиях присутствуют только представители «Грузинской мечты», которые получили 90 из 150 мест в законодательном органе.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер ЕНД пообещал, что партия Саакашвили «будет управляться из Грузии»