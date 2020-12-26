Ереван, , 13:47 — REGNUM В генеральной прокуратуре Армении отреагировали на опубликованную в социальных сетях информацию о том, что 27 декабря в Первопрестольном Эчмиадзине планируется акция протеста в отношении Католикоса всех армян Гарегина II. Об этом 25 декабря на своей странице в социальной сети Facebook сообщил советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

В генеральной прокуратуре Армении призвали воздержаться от провокационных заявлений инициаторов и потенциальных участников акции протеста.

Абрамян подчеркнул, что генеральная прокуратура изучила публичные призывы к проведению 27 декабря акции протеста против Католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Эчмиадзине. Советник генерального прокурора отметил, что в отдельных случаях имели место оскорбительные высказывания, выражение ненависти, также имели место фразы, содержащие в себе потенциальные риски насилия в ходе протеста.

В генеральной прокуратуре потребовали от инициаторов и потенциальных участников акции протеста «воздержаться от публичных заявлений подобного содержания и оправдания таковых, а также от реализации действий, которые могут нарушить деятельность духовного центра и священнослужителей, попрать и оскорбить чувства других граждан, посещающих Св. Эчмиадзин, и могут привести к столкновениям».

Представитель генеральной прокуратуры также предупредил, что правоохранительные органы примут все необходимые меры для предотвращения любых эксцессов. В случае инцидентов всех их участников привлекут к ответственности.

Отметим, ранее Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку.