Скопье, 26 декабря 2020, 21:08 — REGNUM 25 декабря члены партии Северной Македонии «Левица» подали в суд на бывшего министра финансов Нины Ангеловской. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на свои источники.
По мнению активистов партии, она воспользовалась служебной информацией и зная о скором банкротстве банка Eurostandard вывела со своего счета 250 тысяч евро.
Представительница «Левицы» Йована Мойсоска назвал поступок Ангеловской нарушением ст. 50 закона о предотвращении коррупции и конфликта интересов и требуют уголовного преследования бывшего министра.
Нина Ангеловска занимала пост министра финансов с августа 2019 года по 30 августа 2020 года. В настоящее время этот пост занимает этнический албанец Фатмир Бесими.
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