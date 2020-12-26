Могадишо, , 00:45 — REGNUM Силы безопасности Сомали ликвидировали семерых членов группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Гарбахарей на юге страны, сообщает пресс-служба местных властей.

По их данным, командир подразделения силовиков Сомали получил развединформацию о присутствии террористов в населенном пункте.

«Наши силы выдвинулись к районам, где прятались боевики, и мы ликвидировали семерых боевиков в ходе перестрелки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря террористы из «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу в провинции Мудуг в Сомали. Военным удалось отразить нападение, в результате боя был ликвидирован 51 террорист, еще шестерых удалось взять в плен.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Сомали уничтожили более 50 террористов