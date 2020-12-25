Белград, , 17:20 — REGNUM Новый посол Сербии в США Марко Джурич вместе со своими сотрудниками намерен работать «круглосуточно, семь дней в неделю» над улучшением имиджа его страны в Соединенных Штатах. Об этом Джурич заявил 25 декабря.

Джурич отметил, что он лично верит в дееспособность Вашингтонского соглашения, подписанного президентом Сербии Александром Вучичем и экс-премьером сепаратистского Косово Авдуллахом Хоти в сентябре этого года в присутствии американского президента Дональда Трампа. Он добавил, что ожидает хорошего сотрудничества с новой администрацией США в поисках решений по Косово и Метохии.

«Я верю, что это новое начало для Америки и новый шанс для нас, и что многое зависит от наших усилий», — сказал Джурич в интервью сербскому телеканалу РТС.

Ведущая телеканала попросила Джурича прокомментировать то, что на недавнем заседании Внешнеполитического комитета Палаты представителей Конгресса бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт и председательствующий Элиот Энгель рассказывали о том, что Сербия не должна останавливать развитие государственности Косово и что она не вступит в ЕС, пока не признает независимость южного сербского края.

«Элиот Энгель проиграл выборы даже внутри своей партии. Албанское лобби очень рассчитывало на его поддержку из-за его прежних заявлений. Сербия сосредоточится на том, чтобы среди американских конгрессменов, сенаторов и политиков она получила своих Элиотов Энгелей», — ответил Джурич.

По словам посла Сербии в США, сербские и американские интересы должны пересекаться в ряде вопросов, и сотрудничество с «традиционными друзьями и союзниками» должно стать «одним из столбов стабильности и процветания» Сербии.

«Каким бы тяжелым ни было наследие прошлого в некоторых сегментах, наш государственный и национальный интерес состоит в том, чтобы мы попытались построить наилучшие отношения с Америкой», — заявил Марко Джурич.

Напомним, что Марко Джурич ранее занимал должность директора Канцелярии по Косово и Метохии Правительства Сербии и в сентябре участвовал в переговорах с косовской делегацией в Вашингтоне.

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