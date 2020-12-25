Москва, , 14:52 — REGNUM Совфед одобрил закон, запрещающий в России использование закиси азота («веселящего газа») не по назначению, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

«Наконец-то», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации ограничивается оборот закиси азота.

Использование (потребление) физическими лицами закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, запрещается.

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