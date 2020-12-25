Москва, , 13:39 — REGNUM Европейские страны наряду с государствами, попавшими под санкции США, ищут способы ухода от долларовой зависимости, так как Вашингтон злоупотребляет ролью американской валюты. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 25 декабря на встрече с участниками образовательной программы Фонда публичной дипломатии имени Александра Горчакова «Диалог во имя будущего» в режиме видеоконференции.

По словам Лаврова, США занимаются злоупотреблениями, извращая свою роль как эмитента одной из основных мировых валют. Этим обеспокоены не только страны, против которых Вашингтон объявил нелегитимные санкции, но и другие государства.

Россия, Китай, Иран, члены Шанхайской организации сотрудничества стремятся переходить на механизмы, при которых торговые и инвестиционные расчеты будут проходить на основе национальных валют.

«Уже и в Европе начинают подумывать о том, особенно с учетом достаточно солидных позиций евро, чтобы отходить от какой-либо зависимости от доллара вообще», — сказал Лавров.

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