Москва, , 12:20 — REGNUM Вооружённые силы России выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным на 2020 год, заявил 25 декабря министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим на этот период, выполнены», — сказал Шойгу на селекторном совещании в Москве.

По его словам, в 2020 году боевые возможности ВС России выросли на 13%, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ноябре российский президент Владимир Путин заявил, что модернизация ядерной триады России — главного гаранта безопасности страны — будет продолжена. Глава государства отметил, что ядерная триада России обеспечивает не только безопасность страны, но и «глобальную стабильность».

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