Москва, , 10:45 — REGNUM Совфед одобрил закон, призванный усовершенствовать регулирование деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций и физических лиц, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

В перечень иностранных агентов будут включены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование. Кроме того, в перечень попадут и получающие деньги за политическую деятельность физические лица.

При этом закон дает определение политической деятельности. Устанавливается, что деятельность в сфере науки, культуры, искусства, защиты материнства, детства, защиты животного мира, спорта, благотворительная деятельность не являются политической.

НКО и физлица должны будут обратиться в Минюст для включения в реестр. Туда же они обязаны предоставлять данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, которые они получили от иностранных источников.

Кроме того, закон запрещает иностранным агентам занимать должности на государственной и муниципальной службе, также им запрещен допуск к государственной тайне.

Иноагенты также будут обязаны маркировать свои материалы. СМИ также будут обязаны соблюдать маркировку при ссылке.

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