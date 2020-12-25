Кишинёв, , 09:42 — REGNUM Бывший молдавский президент Игорь Додон намерен защищать дружбу России и Молдавии и не собирается уходить из политики. Он заявил об этом 25 декабря в видеоролике, который размещен на странице политика в соцсети Facebook.

«Я буду защищать все ценности, за которые мы боролись все эти годы — это наша государственность, наши ценности, наша дружба с Россией и не только», — сказал Додон.

Также экс-президент Молдавии отметил, что не собирается покидать политику и что 30 декабря он намерен вернуться на пост главы молдавской Партии социалистов, который он покинул в 2016 году из-за того, что стал главой государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря бывший молдавский лидер Игорь Додон призвал нового президента республики Майю Санду проводить политику исключительно в интересах народа Молдавии.