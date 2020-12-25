Белград, , 01:32 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич принял посла РФ Александра Боцана-Харченко, которого он попросил передать поздравления президенту России Владимиру Путину с новогодними и рождественскими праздниками, а также пожелания дальнейшего прогресса Российской Федерации и благополучия русского народа. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Вучич и Боцан-Харченко обратили особое внимание на реализацию конкретных совместных проектов и отметили, что работы по строительству трубопровода через Сербию подходят к концу, а также российской компанией РЖД продолжается прокладка железнодорожной линии до Нови-Сада.

Два собеседника также подчеркнули важность церемонии зажжения вечного огня на могиле освободителей Белграда. Вучич еще раз подчеркнул общую «свободолюбивую традицию сербского и русского народов» и их борьбу за мир и отметил, что нет более важной миссии, чем сохранение правды об этой праведной борьбе.

Вучич и Боцан-Харченко также обсудили результаты работы российских специалистов в борьбе с коронавирусом и в сфере разработок российской вакциной. Президент РФ Владимир Путин передал поздравительную открытку президенту Сербии Александру Вучичу на Новый год и Рождество.