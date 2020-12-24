Москва, , 18:10 — REGNUM В случае непродления договора СНВ-3 у России и США не останется никаких ограничений в сфере стратегических вооружений, но это не станет для Москвы непреодолимой сложностью, заявил 24 декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Он напомнил, что срок действия договора СНВ истекает 5 февраля.

«После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у США не будет. Рассматриваем эту ситуацию как сложную, но преодолимую», — сказал Герасимов.

Напомним, 16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что у России есть варианты преодоления негативных результатов выхода США из договора СНВ-3.

Как сообщало ИА REGNUM, договор СНВ-3 между РФ и США ограничивает число развернутых ядерных боезарядов и их носителей.

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