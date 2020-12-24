Варшава, , 16:14 — REGNUM 170 ученых со всего мира написали открытое письмо к международным организациям, действующим в рамках развития науки и образования. В письме содержится призыв к «бойкоту» министра образования и науки Польши Пшемыслава Чарнека. Об этом сообщает Gazeta.pl.

Среди подписавшихся были представители таких известных университетов, как Оксфорд, Сорбонна и Гарвард. Также против Пшемыслава Чарнека высказался и ряд польских исследователей и преподавателей, в т.ч. Агата Белик-Робсон, Пшемыслав Чаплинский, Марек Демьянский, Моника Платек, Кшиштоф Саха и Иоанна Токарская-Бакир.

Подписавшиеся призывают все структуры ЕС и США отказаться от приглашений главы польского министерства образования на официальные встречи и мероприятия с его европейскими и американскими коллегами. Они также требуют провести мониторинг расходов и инвестиций со стороны польского правительства на образование и исследования, которые финансируются из европейских фондов.

Причиной столь негативного отношения к Пшемыславу Чарнеку стали его неоднократные публичные выступления против ценностей ЛГБТ-сообщества, гендерной идеологии. В частности, он называл современные западные ценности ложью и неомарксизмом. Он активно выступил в защиту решения Конституционного суда об ужесточении запрета на аборты, а также за усиление патриотического воспитания в школах.