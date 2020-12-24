Москва, , 15:36 — REGNUM Отстранение от властных и силовых возможностей генерала Александра Лебедя было решающим событием в постсоветскую эпоху, от которого зависело существование страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

«Я считал Лебедя самым большим злом из тех, что угрожало России. Он подписал Хасавьюрт (он такой же предатель, как Стрелков). Я ничего против него не говорил, пока он не подписал Хасавьюрт. Он хотел… там было у него много консультантов, которые говорили, что Россию надо срочно переводить в ислам. Это не бред был, это была такая сумасшедшая идея», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что знал Лебедя по Приднестровью и знал, что тот вытворял там с людьми и отягощенный этим знанием, Кургинян крайне не хотел, чтобы такие люди правили страной. И все это привело к мощному столкновению между Кургиняном и Лебедем, которое, как ожидали многие, должно было закончиться фиаско Кургиняна.

«В какой-то момент Лебедь сделал роковой шаг, который он не мог не сделать. Он выдвинул депутатом в Тулу Коржакова, который в этот момент находился уже в опале. Появилось какое-то пространство возможностей… Мне начали говорить: «Опять «Письмо Тринадцати», на этот раз против Лебедя, пишите». Я написал…», — продолжил политолог.

Также у Кургиняна была встреча с Борисом Березовским, который предлагал создать «группа стратегического планирования», чтобы «вести Лебедя» в своих интересах. На что политолог явил ему всю картину происходящего, в рамках которой при любом раскладе, если Лебедь оставался у руля, ни ему, ни кому другому из его олигархического круга было не жить.

«Он его «убил» на первом шаге, об этом был договор… Я ему тогда сказал главное: «Знаешь, почему твоя братва олигархическая не хочет подписывать этого письма и не хочется выступать против Лебедя. Он: «Почему?». Я говорю: «Есть три причины: они боятся, вторая — они очень боятся, а третья — они страшно боятся, а больше причин нет». Он хватает меня и говорит: «Вы знаете, знаете, что страшно в ваших словах, что это правда, правда!», — рассказал Кургинян.

И тогда встал вопрос в практических действиях, которые подразумевали встречу антилебедевского крыла с тогда главой МВД Анатолием Куликовым, что было чрезвычайно трудно, но этого удалось добиться. После яркой речи Куликова против Лебедя, последний сделал свою вторую роковую ошибку и начал подымать мятеж.

«Он начал подымать Сокольники и другие части, которые как ему казалось, были ему подконтрольны, это было обнаружено и тогда постепенно с огромным трудом и со страшными конфликтами удалось добиться того, что эти две части приняли участие о его снятии», — отметил Кургинян.

Отчасти за Лебедем тогда стоял начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков, а отчасти — определенные военные. Когда свое решающее слово против Лебедя должен был сказать Ельцин было заключен уговор, что после его снятия, его никто не должен нигде был принять. И единственным, кто этот уговор нарушил был Виктор Черномырдин.

Однако, через некоторое время сменилась конъюнктура и Березовский оказался отодвинут на периферию процесса, после чего он начал продвигать Лебедя в Красноярск, став его ближайшим соратником. И в этот момент была предрешена печальная судьба Березовского, подчеркнул Кургинян. Потому как ни Ельцин, ни его окружение такого простить Березовскому не могли.