Москва, 24 декабря 2020, 15:36 — REGNUM Отстранение от властных и силовых возможностей генерала Александра Лебедя было решающим событием в постсоветскую эпоху, от которого зависело существование страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».
Он также отметил, что знал Лебедя по Приднестровью и знал, что тот вытворял там с людьми и отягощенный этим знанием, Кургинян крайне не хотел, чтобы такие люди правили страной. И все это привело к мощному столкновению между Кургиняном и Лебедем, которое, как ожидали многие, должно было закончиться фиаско Кургиняна.
Также у Кургиняна была встреча с Борисом Березовским, который предлагал создать «группа стратегического планирования», чтобы «вести Лебедя» в своих интересах. На что политолог явил ему всю картину происходящего, в рамках которой при любом раскладе, если Лебедь оставался у руля, ни ему, ни кому другому из его олигархического круга было не жить.
И тогда встал вопрос в практических действиях, которые подразумевали встречу антилебедевского крыла с тогда главой МВД Анатолием Куликовым, что было чрезвычайно трудно, но этого удалось добиться. После яркой речи Куликова против Лебедя, последний сделал свою вторую роковую ошибку и начал подымать мятеж.
Отчасти за Лебедем тогда стоял начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков, а отчасти — определенные военные. Когда свое решающее слово против Лебедя должен был сказать Ельцин было заключен уговор, что после его снятия, его никто не должен нигде был принять. И единственным, кто этот уговор нарушил был Виктор Черномырдин.
Однако, через некоторое время сменилась конъюнктура и Березовский оказался отодвинут на периферию процесса, после чего он начал продвигать Лебедя в Красноярск, став его ближайшим соратником. И в этот момент была предрешена печальная судьба Березовского, подчеркнул Кургинян. Потому как ни Ельцин, ни его окружение такого простить Березовскому не могли.