Найроби, , 14:37 — REGNUM 18 февраля 2021 года назначили датой проведения внеочередных выборов губернатора столицы Кении. Об этом сообщает Citizen TV со ссылкой на постановление Независимой комиссии по выборам и границам (IEBC).

Председатель комиссии Вафула Чебукати в своем информационном бюллетене дал указание политическим партиям, намеревающимся принять участие в дополнительных выборах, представить имена лиц, участвующих в партийных праймериз, и дату проведения праймериз до понедельника, 28 декабря 2020 года.

Чебукати также поручил политическим партиям, намеревающимся представить кандидатов на выборах путем прямых выдвижений, представить список кандидатов до 11 января 2021 года.

«Государственный служащий, намеревающийся участвовать в дополнительных выборах, должен уйти с государственной должности в течение семи дней с момента объявления о своей кандидатуре», — говорится в уведомлении.

Понедельник, 18 января, и вторник, 19 января 2021 года, были назначены днями выдвижения кандидатов от политических партий и независимых кандидатов на дополнительные выборы.

Напомним, что спикер окружного Собрания Найроби Бенсон Мутура был в понедельник приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности губернатора, заменив Майка Сонко, которому был объявлен импичмент по обвинению в злоупотреблении служебным положением и нарушении Конституции.

Сонко стал вторым губернатором, отправленным в отставку посредством импичмента после Фердинанда Вайтиту из округа Киамбу.

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