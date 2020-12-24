Джакарта, , 12:27 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поддерживает укрепление сети женщин-переговорщиков и посредников в Юго-Восточной Азии, сообщает Antara.

Известно, что сеть женщин-переговорщиков и посредников в Юго-Восточной Азии была создана по инициативе правительства Индонезии в 2019 году.

«Женщинам должна быть предоставлена такая же возможность внести свой вклад в мирный процесс», — заявила Ретно Марсуди шести представителям, которые приехали из Индонезии, Камбоджи, Филиппин, Малайзии, Восточного Тимора и Таиланда.

Согласно данным совета по международным отношениям (CFR), участие женщин в мирных переговорах в Афганистане достигает только 10%, а в Ливии — 20%. Фактически, женщины не участвуют в мирных переговорах в Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Мадагаскараприветствовал желание Индонезии укрепить сотрудничество между странами.

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