Варшава, , 10:47 — REGNUM 23 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил цветы у памятника погибшему в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году президенту республики Леху Качиньскому. Мероприятие было посвящено 15-летию со дня прихода Качиньского к власти. Об этом передает Polskie Radio 24.

«15 лет назад покойный Лех Качиньский принял присягу на должность президента Республики Польша. Мы помним наследие Леха Качиньского», — сказал во время мероприятия премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он также напомнил, что 23 декабря в 19:00 по местному времени в канцелярии президента Польши состоится премьера документального фильма, посвященного биографии и деятельности Леха Качиньского.

Напомним, президент Польши Лех Качиньский погиб во время Смоленской катастрофы. 10 апреля 2010 года недалеко от Смоленска экипаж с официальной польской делегацией потерпел крушение. Помимо президента тогда погибли: Владислав Стасяк — руководитель канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства Вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.