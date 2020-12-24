Москва, , 00:03 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете вызвал критику со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 23 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов © ИА REGNUM

"Кто скажет, что такое индивидуально неопределённые лица? Как можно вводить такой термин? Кто будет писать заявления от индивидуально неопределённого лица? А может быть, этим индивидуально неопределённым — до лампочки, что о них пишут?» — задаётся вопросом Evgeniy P.

Некоторые пользователи согласились с тем, что клевета должна наказываться в Российской Федерации, но они не поняли, каким образом будет устанавливаться, является человек действительно клеветником или нет.

«Ладно, не вопрос, это всё очень хорошо. Только кто будет определять, что клевета, а что нет? Это можно любого посадить, учитывая, что любая информация онлайн доступна правоохранительным органам, а простому человеку нет. Даже о самом себе. Так можно любого упрятать, просто потому, что он кому-то не нравится», — поделился мнением Lexx2k.

Часть граждан выразила уверенность в том, что судебная система благодаря данному закону попросту заведёт многих людей, которые просто высказывают своё мнение, под статью.

«Для того чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности, первым делом нужно установить тот факт, что распространенные им заведомо ложные сведения являются именно клеветой. Если клеветник заблуждался или узнал порочащую информацию от других лиц, тогда в этом случае нет состава преступления, так как ложность должна быть заведомой», — считает Bim293.

Ряд граждан даже предположил, что под клевету в интернете могут попасть официальные средства массовой информации.

«Этот закон принят лишь для того, чтобы правду о коррупции в стране скрыть, не зря же они засекречивают свои данные. Вот поймают журналисты чиновника с ЗП в 100 тыс., который своей любовнице машину за 20 млн купил, напишут, СМИ закроют», — пишет пользователь «абырвалг».

Напомним, 23 декабря Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Документ также ужесточает меры наказания за умышленно ложные высказывания.