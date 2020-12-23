Москва, , 17:02 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил выплачивать семейный капитал женщинам, которые отказались от аборта и согласились отдать ребенка государству; тема непростая — отреагировал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

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«У нас миллионы женщин делают аборт. Десятки, сотни тысяч согласятся сохранить ребенка, отдать государству и получить семейный капитал. Это очень нужно нам», — заявил Жириновский в ходе Госсовета.

Сейчас платится семейный капитал.

«Это непростая тема, но я вас услышал», — прокомментировал глава государства.