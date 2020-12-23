Иваново, , 15:01 — REGNUM Оказать помощь регионам в связи с возросшей кредиторской задолженностью из-за затрат на фоне пандемии коронавируса попросил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский 23 декабря на заседании Госсовета, которое проводит президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ивановский губернатор поблагодарил президента Владимира Путина и Правительство России за принятие программы модернизации первичного звена здравоохранения, а также отметил изменения в закон о федеральных медицинских центрах, который позволит регионам активнее использовать возможности таких центров.

Воскресенский также обозначил ряд актуальных вопросов, связанных, прежде всего, с пандемией коронавируса. Так, ивановский губернатор обратил внимание на увеличившийся размер в регионах кредиторской задолженности у территориальных ФОМС в связи со второй волной пандемии коронавируса, попросив федеральные власти рассмотреть возможность решения этой проблемы. Также Воскресенский обратил внимание, что из-за пандемии январь для медиков станет полноценным рабочим месяцем, а значит, вырастут и затраты на оплату труда из средств медицинского страхования. Губернатор предложил рассмотреть возможность авансового перечисления субвенций на оплату труда.

Губернатора поддержал президент Владимир Путин, который предположил, что перечислить авансовые платежи возможно ещё до конца 2020 года. Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, комментируя предложения губернатора, отметила, что премьер-министр уже дал поручение посчитать кредиторскую задолженность, накопленную в период пандемии, и до 15 января будут выработаны предложения. Что касается авансовых платежей, то вопрос будет решен после принятия в ближайшее время программы государственных гарантий оказания медицинской помощи.