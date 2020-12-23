Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM Принятие Госдумой закона о комплексной реновации в регионах России — очень важное решение, которое будет работать на повышение качества жизни сотен тысяч жителей в том числе и Свердловской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Механизм комплексного развития территорий станет важным инструментом для решения проблемы аварийного жилья, позволит улучшать качество проживания людей, чьи дома имеют высокую степень износа, не могут по тем или иным причинам быть включены в программу капремонта. Закон также позволит вовлечь в оборот больше земельных участков, что также положительно скажется на состоянии рынка», — отмечает глава Среднего Урала.

Он также добавил, что в одобренном нижней палатой Федерального Собрания проекте закона гарантируется сохранность культурных объектов. «Мы уже несколько лет работаем с этой категорией жилфонда и понимаем, насколько это непростой вопрос. Считаю принципиально важным, что законодатель продумал меры защиты интересов собственников, механизм их активного участия в принятии решений как о вхождении в программу, так и по выходу из нее. Уверен, проект закона пройдет все необходимые процедуры и очень скоро начнет работать на развитие наших территорий и в интересах людей», — отметил Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Госдума приняла резонансный закон в третьем чтении. Предусматривается универсальный механизм комплексного развития городских территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники.

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