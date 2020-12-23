Москва, , 12:44 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об уголовной ответственности для физических лиц, уклоняющихся от выполнения требований к иностранным агентам, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Вводится механизм административной преюдиции.

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, физические лица, злостно уклоняющиеся от включения в перечень иностранных агентов, могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы. Кроме того, уклонение от статуса иноагента может послужить поводом для штрафа в 300 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 480 часов.

Госдума также приняла закон о требованиях к лицам, участвующих в политических процессах в России. Они должны будут зарегистрироваться в Минюсте и регулярно отчитываться о финансировании. Еще один законопроект предусматривает отдельные правила для иноагентов-физлиц, желающих участвовать в выборах.

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