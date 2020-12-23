Москва, , 10:39 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о хозяйственной деятельности в национальных парках, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Прописывается, что «использование земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории, должно осуществляться с учетом режима особой охраны этой особо охраняемой природной территории».

Однако же устанавливается, что «положением об особо охраняемой природной территории могут устанавливаться требования к градостроительному регламенту».

Кроме того, оговаривается, что «земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах национальных парков, находятся в федеральной собственности и отчуждению не подлежат, за исключением земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, включенных в состав национальных парков».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума вводит правила застройки в национальных парках