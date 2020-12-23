Джакарта, , 10:21 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла отправился с визитом в Кабул (Афганистан) для развития двустороннего сотрудничества в различных областях, сообщает Antara.

Ожидается, что Юсуф Калла пробудет в Кабуле до 25 декабря 2020 года. Индонезийский политик встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани и другими официальными лицами страны для обсуждения ряда вопросов, включая сферу экономики.

Действующий вице-президент Индонезии Мааруф Амин приветствовал план по продолжению двустороннего сотрудничества между Индонезией и Афганистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии заявило, что не ответит на призыв правительства США, которое предлагает фонд помощи развитию в размере миллиарда долларов США при условии, что правительство нормализует отношения с Израилем.

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