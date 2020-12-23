Вашингтон, , 06:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс США изменить уже одобренный законодателями проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) и пакет мер по стимулированию американской экономики. Об этом говорится в четырёхминутном видеообращении, которое Трамп 22 декабря опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

«В течение лета демократы блокировали законопроект… Направленный мне теперь на подпись документ значительно отличается от того, который ожидался. Это позор», — сказал Трамп.

По его словам, «среди более пяти тысяч страниц, которые никто в Конгрессе не прочёл, есть законопроект об облегчении» последствий пандемии коронавируса, «но он почти ничего общего не имеет « с борьбой против коронавируса.

Трамп считает, что «Конгресс тратит много денег на помощь другим странам, но направляет минимум американцам» и просит законодателей изменить документ и «увеличить нелепо низкие» выплаты в $600 до $2 тысяч или до $4 тысяч на семью.

«Призываю Конгресс незамедлительно убрать из законопроекта ненужные положения и направить мне подходящий текст», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США принял проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции в размере $900 млрд. Ранее эти документы одобрила палата представителей.

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