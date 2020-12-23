Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп помиловал двух человек, обвиняемых по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года — Джорджа Пападопулоса и Алекса ван дер Зваана. Об этом 22 декабря сообщает агентство Reuters.

Пападопулос — бывший помощник в предвыборной кампании Трампа, он признал себя виновным во лжи агентам ФБР о контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высокопоставленными российскими чиновниками.

Алекс ван дер Зваан был приговорен к 30 дням тюремного заключения и штрафу в размере $20 тыс. долларов за ложь следователям спецпрокурора США Роберта Мюллера о контактах с официальным лицом кампании Трампа в 2016 году.

«Сегодняшнее помилование помогает исправить зло, которое команда Мюллера причинила стольким людям», — сообщили в Белом доме.

Всего Трамп полностью помиловал 15 человек, включая двух бывших депутатов-республиканцев, и полностью или частично смягчил приговоры пятерым другим.

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