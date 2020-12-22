Приштина, , 16:16 — REGNUM Правительство Косово 21 декабря одобрило реализацию проекта «Программа по поддержке здравоохранения Косово — Faza II — KSV / 017» в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве и развитии между правительством Косово и Великим Герцогством Люксембург, подписанного в 2016 году.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр здравоохранения Косово Арбенд Земай назвал главной целью проекта улучшение уровня здоровья населения Косово посредством реализации Стратегии по развитию сектора здравоохранения на 2017−2022 гг. с особым акцентом на повышение эффективности управления медицинскими учреждениями.

В рамках программы поддерживается процесс международной аккредитации специальной программы семейной медицины, а также предлагается поддержка поликлиникам Призрена и Джиляна в деле повышения качества и надежности поставляемых медицинских услуг и реализации стратегических планов.

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