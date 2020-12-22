Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился создать при Межведомственном координационном совете по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции оперативный штаб по координации деятельности городских и федеральных служб в период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом губернатор заявил 21 декабря на заседании городского правительства.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"Установить, что целью оперативного штаба является осуществление бесперебойной деятельности кол-центров, лабораторий, медицинских учреждений как городских, так и федеральных, обеспечивающих подразделений для оказания медицинских услуг и помощи жителям города, оказавшимся в непредвиденной ситуации», — разъяснил Александр Беглов.

Чиновникам Смольного поручено представить предложения по составу нового оперштаба, регламент взаимодействия и график работы этой структуры. Ответственным за эту работу назначен вице-губернатор Евгений Елин.

«Нам нужно сделать всё, чтобы позаботиться о наших горожанах во время этих праздников», — сказал губернатор Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург остается первым по суточной смертности от COVID-19