Сеул, , 10:46 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела 21 декабря видеоконференцию с монгольским коллегой Нямцэрэнгийном Энхтайваном, с которым обсудила пути укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, дипломаты договорились работать над созданием «Партнёрства по карантину и охране здоровья в Северо-Восточной Азии», которое позволит совместно реагировать на трансграничные угрозы, такие как пандемия коронавируса, а также будет способствовать развитию диалога и сотрудничества.

Представители двух стран также отметили тесное сотрудничество несмотря на пандемию, а также выразили надежду на укрепление стратегического партнёрства в будущем.