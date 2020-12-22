Анкара, , 10:20 — REGNUM 21 декабря по случаю празднования Дня образования в Турции председатель парламента Турции Мустафа Шентоп предупредил об опасности «Террористической организации фетхуллахистов» (далее — ФЕТО) в Северной Македонии, где он встретился с премьер-министром этой страны Зораном Заевым в столице Скопье. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Поскольку мы не хотим, чтобы Северная Македония пострадала, мы хотим как можно скорее предпринять необходимые шаги для решения этого вопроса», — заявил Шентоп.

Он также отметил, что в Северной Македонии находятся «турецкие потомки и родственные общины». Он выразил надежду, что пандемия не нарушит отношения между двумя странами.

Шентоп отметил, что Турция поддерживает своих бизнесменов в их инвестировании в македонскую оборону, сектор природного газа и промышленность.

Заев в свою очередь указал, что министерство внутренних дел и министерство юстиции Северной Македонии готовы к принятию необходимых мер против пагубной деятельности организации ФЕТО в стране.

Напомним, после попытки военного переворота в Турции в 2016 году турецкие власти обвинили Фетхуллаха Гюлена и его сторонников в организации путча. Власти назвали существующее движение гюленистов «Террористической организацией фетхуллахистов».