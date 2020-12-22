Тегеран, , 09:36 — REGNUM 19 декабря посол Ирана в Австрии Аббас Багерпур Ардекани заявил, что нет никаких препятствий для расширения двусторонних отношений, поскольку обе страны имеют многочисленные потенциальные возможности в различных областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью австрийскому журналу Society по поводу текущего состояния двусторонних отношений он упомянул, что прошло 162 года с момента установления дипломатических отношений между Ираном и Австрией и подписания ими первого договора о дружбе.

«Примерно через 15 лет после подписания соглашения австрийское посольство открылось в Тегеране, а позже иранская миссия открылась в Вене», — сказал иранский посол.

Отметив, что отношения между Ираном и Австрией восходят к пятивековой давности, как это видно из официальной переписки между династией Сефевидов и династией Габсбургов, а также обмена дипломатическими миссиями в 16−17 веках, Бакерпур подчеркнул:

«Двусторонние отношения расширились в девятнадцатом веке, особенно в культурной, социальной и научной областях».

«Иран был одной из первых стран, признавших создание Австрийской Республики в 1920 году. Иран — страна с богатыми природными ресурсами и образованными людьми», — заявил дипломат, отметив, что в течение многих лет Иран был вторым по величине торговым партнером Австрии за пределами Европы, а Австрийская Республика считалась одним из пяти крупнейших торговых партнеров Ирана.