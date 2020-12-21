Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Россия готова обсуждать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) с любой американской администрацией. Москва предлагает продлить его на пять лет, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном 21 декабря интервью ТАСС.

Консультации по продлению ДСНВ Россия готова вести и с уходящей администрацией республиканца Дональда Трампа, и с командой избранного лидера, демократа Джозефа Байдена. Однако основанием для сделки не могут быть ультиматумы, отметил дипломат.

Договор действует до 5 февраля 2021 года, за оставшееся время стороны не смогут договориться о дополнительных условиях его пролонгации. Потому Россия призывает США продлить соглашение на пять лет — такой срок предусмотрен в самом документе. За это время можно разрешить накопившиеся между двумя государствами противоречия, добавил он.

Антонов отметил, что кризис контроля над ядерными вооружениями углубился при нынешней администрации США, которая годами игнорировала предложения РФ.

«Только к закату нынешней администрации [Белый дом] активизировался. Но согласие на пролонгацию обставил неприемлемыми предварительными условиями», — пояснил дипломат.

Россия, напомнил он, согласилась продлить договор на год и была готова пойти на общее обязательство о замораживании ядерных боезарядов. Однако США продолжают настаивать на срочном согласовании интрузивных мер верификации заморозки, а это выходит за рамки политического обязательства, которое ранее предложил сам Вашингтон.

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