Джакарта, , 09:55 — REGNUM В посольстве Германии в Джакарте заявили, что прибытие сотрудников в штаб-квартиру Фронта исламских защитников, было личной инициативой, сообщает CNN Indonesia.

«В посольстве Германии заявили, что встреча сотрудников посольства проводилась по личной инициативе, без ведома руководства посольства Германии», — говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Ранее МИД Индонезии попросил разъяснений и выразил протест против действий сотрудников посольства Германии в Джакарте, которые посетили штаб-квартиру индонезийской организации Фронт исламских защитников.

В посольстве Германии в Джакарте также выразили свои извинения и сожаления по поводу произошедшего инцидента.

«Визит сотрудников посольства не отражает политику правительства и посольства Германии, и не является формой поддержки организации», — говорится в заявлении посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии запросили у посольства Германии в Джакарте разъяснений относительно сообщений о том, что один из дипломатов посетил штаб-квартиру Фронта исламских защитников.

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