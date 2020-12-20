Москва, , 16:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает, что Служба внешней разведки (СВР) России продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире. Об этом Путин заявил сегодня, 20 декабря, в штаб-квартире СВР, куда он прибыл по случаю 100-летия этой организации.

Монумент в честь отечественных разведчиков всех времён возведён в год 100-летия Службы внешней разведки России Kremlin.ru

Российский лидер отметил, что обстановка в мире меняется очень быстро. В связи с этим он рассчитывает, что СВР продолжит реагировать гибко на эту изменяющуюся обстановку.

Кроме того, Владимир Путин также рассчитывает, что СВР продолжит активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России и будет повышать качество своих аналитических материалов.

В целом Путин подчеркнул, что нужно добиться более эффективной защиты государственных границ России, особенно в свете тлеющих региональных конфликтов вблизи рубежей РФ.